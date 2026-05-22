باشگاه خبرنگاران جوان -احمد بیورانی رییس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران سردشت گفت: مصطفی اسدزاده جانباز شیمیایی اهل این شهرستان، پس از سالها تحمل رنج مصدومیت شیمیایی، به جمع ۱۰ شهید اعضای خانوادهاش پیوست و آسمانی شد.
این جانباز سرافراز سردشت، پس از سالها تحمل رنج و بیماری ناشی از استنشاق مواد شیمیایی در حادثه بمباران شیمیایی سردشت در سال ۱۳۶۶، به درجه رفیع شهادت نایل و آسمانی شد.
وی اضافه کرد: پیکیر پاک این جانباز شیمیایی سردشتی با حضور جمعی از مسوولان، خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف مردم این شهرستان در آرامستان شهدای شیمیایی سردشت و در جوار اعضای خانوادهاش به خاک سپرده شد.
رییس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران سردشت گفت: مجلس ترحیم این جانباز شیمیایی سردشتی روز جمعه در ۲ نوبت صبح و عصر در مسجد نور فرهنگیان این شهر و با حضور پرشور و گسترده مردم سردشت و سایر شهرستانهای همجوار برگزار شد.
بیورانی یادآور شد: در حادثه بمباران شیمیایی سردشت علاوه بر مصطفی اسدزاده، ۹ نفر دیگر از اعضای خانواده اسدزاده شامل خاتون فتاحی (مادربزرگ)، قادر اسدزاده (پدر)، آمنه کرمی (مادر)، جمیله، سعادت، شهپول اسدزاده (خواهران)، علی، هادی و رحمت اسدزاده (برادران) به درجه رفیع شهادت نایل شدند.
وی اظهار کرد: هم اکنون بیش از یک هزار و ۵۰۰ جانباز شیمیایی در سردشت، با درجات مختلف جانبازی در این شهرستان، خدمات مختلف درمانی و بهداشتی را از بنیاد شهید و امور ایثارگران سردشت دریافت میکنند.