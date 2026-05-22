رییس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران سردشت گفت: مصطفی اسدزاده جانباز شیمیایی پس از سال‌ها تحمل رنج مصدومیت شیمیایی آسمانی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -احمد بیورانی رییس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران سردشت گفت:  مصطفی اسدزاده جانباز شیمیایی اهل این شهرستان، پس از سال‌ها تحمل رنج مصدومیت شیمیایی، به جمع ۱۰ شهید اعضای خانواده‌اش پیوست و آسمانی شد.

 این جانباز سرافراز سردشت، پس از سال‌ها تحمل رنج و بیماری ناشی از استنشاق مواد شیمیایی در حادثه بمباران شیمیایی سردشت در سال ۱۳۶۶، به درجه رفیع شهادت نایل و آسمانی شد.

وی اضافه کرد: پیکیر پاک این جانباز شیمیایی سردشتی با حضور جمعی از مسوولان، خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف مردم این شهرستان در آرامستان شهدای شیمیایی سردشت و در جوار اعضای خانواده‌اش به خاک سپرده شد.

رییس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران سردشت گفت: مجلس ترحیم این جانباز شیمیایی سردشتی روز جمعه در ۲ نوبت صبح و عصر در مسجد نور فرهنگیان این شهر و با حضور پرشور و گسترده مردم سردشت و سایر شهرستان‌های همجوار برگزار شد.

بیورانی یادآور شد: در حادثه بمباران شیمیایی سردشت علاوه بر مصطفی اسدزاده، ۹ نفر دیگر از اعضای خانواده اسدزاده شامل خاتون فتاحی (مادربزرگ)، قادر اسدزاده (پدر)، آمنه کرمی (مادر)، جمیله، سعادت، شه‌پول اسدزاده (خواهران)، علی، هادی و رحمت اسدزاده (برادران) به درجه رفیع شهادت نایل شدند.

وی اظهار کرد: هم اکنون بیش از یک هزار و ۵۰۰ جانباز شیمیایی در سردشت، با درجات مختلف جانبازی در این شهرستان، خدمات مختلف درمانی و بهداشتی را از بنیاد شهید و امور ایثارگران سردشت دریافت می‌کنند.

برچسب ها: جانباز شیمیایی ، سردشت
خبرهای مرتبط
یکی از جانبازان شیمیایی در رفسنجان آسمانی شد
ناگفته‌هایی از زندگی جانبازی که ۳۵ سال نخوابیده است! + تصاویر
یاسوج؛
تشییع جانباز 70 درصد شهید علی فرزین در یاسوج
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جانباز شیمیایی سردشتی به جمع ۱۰ شهید اعضای خانواده‌اش پیوست
آخرین اخبار
جانباز شیمیایی سردشتی به جمع ۱۰ شهید اعضای خانواده‌اش پیوست