باشگاه خبرنگاران جوان - محسن فضلی رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک گفت: انحراف خودروی پژو پارس از جاده و برخورد با کوه و موانع کنار جاده منجر به این حادثه شد که بر اثر آن، ۲ نفر از سرنشینان فوت و سه سرنشین دیگر مصدوم شدند.

وی بیان کرد: این حادثه ساعت ۲۰:۳۳ امشب (جمعه) به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد و بلافاصله یک تیم نجات از آتش نشانان ایستگاه شماره ۴ به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک اظهار کرد: یک خودروی پژو پارس با پنج سرنشین در کنارگذر شمالی اراک، محدوده روستای ساقی از جاده منحرف و پس از برخورد شدید با کوه و نیوجرسی‌های جاده به شدت آسیب دیده و متوقف شده بود.

فضلی گفت: به دلیل شدت ضربات وارده سرنشینان در داخل خودرو محبوس شده بودند و آتش نشانان با نهایت دقت به منظور عدم آسیب رسانی در انتقال مصدومین با رعایت نکات ایمنی اقدام به خارج کردن محبوسین از داخل خودرو نمودند.

وی تصریح کرد: جان باختگان تحویل عوامل آرامستان داده شدند و مصدومین برای گرفتن خدمات پزشکی توسط اورژانس به مرکز درمانی اعزام گردیدند.

وی گفت: علت این سانحه توسط عوامل راهور در دست بررسی است.