استاندار تهران در دیدار با وزیر کشور پاکستان، با اشاره به جایگاه پایتخت در اقتصاد و حمل‌ونقل کشور، تهران را ظرفیتی مهم برای توسعه همکاری‌های تجاری، ترانزیتی و گردشگری میان ایران و پاکستان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در نشست با محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، با قدردانی از دولت پاکستان نسبت به حمایت مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا، اظهار داشت: از همراهی برادرانمان در دولت پاکستان، تشکر می‌کنیم؛ جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به پشتوانه اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی، روابطی راهبردی و ریشه‌دار دارند.

عضو هیات دولت با اشاره به تحولات اخیر منطقه افزود: نقش دولت پاکستان در بسترسازی گفت‌و‌گو و تعامل نشانه‌ای از عمق روابط برادرانه دو کشور است و می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های عملیاتی در حوزه‌های مختلف باشد.

استاندار تهران با بیان اینکه تهران حلقه پیوند دیپلماسی همسایگی و همکاری‌های اقتصادی با پاکستان است، گفت: تهران آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت‌های ویژه خود، در بسترسازی تعاملات اقتصادی، حمل‌ونقلی، ریلی، گردشگری و فرهنگی میان ایران و پاکستان نقش‌آفرینی کند.

معتمدیان با اشاره به جایگاه تهران در اقتصاد کشور تصریح کرد: تعداد قابل توحهی از بازرگانان و تجار کشور در تهران مستقر هستند و این ظرفیت، فرصت بسیار مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو کشور فراهم کرده است.

وی با اشاره به جایگاه تهران در شبکه حمل‌ونقل کشور بیان کرد: ظرفیت‌های ریلی استان تهران، شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در پایتخت به عنوان تنها شهر فرودگاهی جمهوری اسلامی ایران، منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی، مجموعه‌ای از مزیت‌های مهم را برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای فراهم کرده است.

معتمدیان با بیان اینکه توسعه حمل‌ونقل سریع، ایمن و کم‌هزینه میان دو کشور از اولویت‌های مهم همکاری مشترک است، اظهار داشت: در صورت رفع موانع موجود در مسیر حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، زمینه برای افزایش قابل توجه مبادلات تجاری و نزدیک شدن به هدف‌گذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری میان ایران و پاکستان فراهم خواهد شد.

وی افزود: اتصال مؤثرتر شبکه ریلی تهران و پاکستان، تسهیل حمل‌ونقل جاده‌ای و حرکت به سمت حمل‌ونقل یکسره، می‌تواند سرعت مبادلات را افزایش داده و هزینه‌های تجارت میان دو کشور را کاهش دهد.

عضو هیات دولت ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی دارد در چارچوب همکاری‌های متقابل و منافع مشترک، برای رفع بخشی از نیاز‌های پاکستان و توسعه تعاملات مکمل میان دو کشور نقش‌آفرینی کند.

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری پایتخت گفت: تهران از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه گردشگری سیاحتی، زیارتی، فرهنگی و بنا‌های تاریخی برخوردار است و می‌تواند یکی از مقاصد مهم گردشگران پاکستانی در ایران باشد.

استاندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: توسعه روابط ایران و پاکستان نیازمند تصمیمات مشترک، رفع موانع اجرایی، تسهیل حمل‌ونقل سریع و استمرار گفت‌و‌گو‌های عملیاتی است و تهران آمادگی دارد در این مسیر، نقش فعال و مؤثری ایفا کند.

منبع: استانداری تهران

برچسب ها: استانداری تهران ، پاکستان
خبرهای مرتبط
تهران و کابل در مسیر توسعه همکاری‌های اقتصادی و زیرساختی/ پذیرش مهاجران بر اساس ضوابط قانونی
استاندار تهران: تداوم خدمت‌رسانی، پاسخ به راهبرد دشمن برای ایجاد نارضایتی است
شهر فرودگاهی امام خمینی فرصتی برای تجارت و تأمین کالا‌های اساسی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین وضعیت زائران تبعی حج تمتع ۱۴۰۵
جاده چالوس از ساعت ۱۴ امروز به سمت شمال مسدود می‌شود
کاهش چشمگیر حوادث فوتی پایتخت در آخرین هفته اردیبهشت ۱۴۰۵
فعالیت ۷ مرکز عرضه بهداشتی دام زنده در روزهای عرفه و عید قربان در تهران
معتمدیان: تهران حلقه پیوند دیپلماسی همسایگی و همکاری‌های اقتصادی با پاکستان است
آخرین اخبار
معتمدیان: تهران حلقه پیوند دیپلماسی همسایگی و همکاری‌های اقتصادی با پاکستان است
آخرین وضعیت زائران تبعی حج تمتع ۱۴۰۵
کاهش چشمگیر حوادث فوتی پایتخت در آخرین هفته اردیبهشت ۱۴۰۵
فعالیت ۷ مرکز عرضه بهداشتی دام زنده در روزهای عرفه و عید قربان در تهران
جاده چالوس از ساعت ۱۴ امروز به سمت شمال مسدود می‌شود
ورود محموله‌های کمک‌های بشردوستانه عراق، ازبکستان و قزاقستان به کشور
ترافیک سنگین در جاده چالوس/ بارش باران و مه‌گرفتگی در محور هراز
صدور ۱۱۲ هزار گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ ساله
حضور نزدیک به ۳۰ هزار زائر ایرانی در سرزمین وحی / آخرین آمار حضور زائران در شهر‌های مکه و مدینه
هوای تهران در وضعیت قابل قبول