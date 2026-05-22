باشگاه خبرنگاران جوان - مجید پارسا با اشاره به مصوبه شورای آموزش و پرورش استان تهران اظهار کرد: در پی تصمیم اتخاذشده مبنی بر اجرای غیرحضوری ارزشیابی دانش‌آموزان شهر تهران، سلسله نشست‌های تخصصی کارگروه‌های آموزش و سنجش برگزار و پس از بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی، نظرات مدیران مدارس و مدیران مناطق، جمع‌بندی نهایی انجام و شیوه‌نامه اجرایی به مدیران مناطق ابلاغ شد.

وی با اشاره به برگزاری جلسات تبیینی برای مدیران مناطق و نیز نشست روز گذشته با معاونان آموزش متوسطه مناطق، افزود: در این جلسات، ابعاد مختلف اجرای ارزشیابی غیرحضوری، شیوه‌های اقدام مدارس و الزامات اجرایی مرتبط، به‌صورت دقیق تشریح و تبیین شد تا فرآیند اجرا در سطح مدارس با انسجام، دقت و وحدت رویه همراه باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با تأکید بر اینکه ارزشیابی دانش‌آموزان پایه‌های هفتم تا دهم و کلیه دروس نظری غیرن‌هایی به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: ملاک عمل در ثبت نمرات پایانی دانش‌آموزان، عملکرد آنان در طول سال تحصیلی، ارزیابی‌های مستمر، سنجش‌های فرایندی و نیز اخذ بازخورد نهایی از طریق بستر شاد خواهد بود.

وی تصریح کرد: معلمان همان‌گونه که در طول سال تحصیلی از ظرفیت شبکه آموزشی دانش‌آموزی «شاد» برای تعامل آموزش، پرسش و پاسخ و اجرای فعالیت‌های سنجشی بهره گرفته‌اند، در پایان سال تحصیلی نیز صرفاً از طریق بستر شاد نسبت به اخذ بازخورد نهایی از دانش‌آموزان، به‌ویژه در دروس هدف، اقدام و پس از جمع‌بندی نهایی، از نهم خردادماه تا پایان خردادماه نسبت به ثبت نمرات اقدام کنند.

پارسا با اشاره به ضرورت تشکیل ستاد آزمون‌ها در مناطق شهر تهران تأکید کرد: در این راستا، مصوبات و تصمیمات متخذه باید به‌صورت مکتوب به مدارس متوسطه اول و دوم ابلاغ شود تا مبنای اقدام واحد، منسجم و هماهنگ در سطح مدارس قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با تأکید بر رویکرد وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تفویض اختیار به استان‌ها، خاطرنشان کرد: این رویکرد در شهر تهران نیز با جدیت دنبال شد و بر اساس ماده ۹۷ آیین‌نامه اجرایی مدارس و ماده ۳۹ آیین‌نامه دوره دوم متوسطه (بزرگسالان و روزانه)، اختیار تصمیم‌گیری و اجرای فرآیند ارزشیابی به معلم با نظارت شورای مدرسه، تفویض شده است.

وی در ادامه با اشاره به نحوه ارزشیابی دروس مهارتی در شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش اظهار کرد: با توجه به پودمان‌های گذرانده‌شده و جمع‌بندی پودمان پنجم، هنرآموزان می‌توانند از طریق تعریف و دریافت پروژه، بررسی گزارش فعالیت‌ها و ارزیابی عملکرد عملی و مهارتی دانش‌آموزان در بستر «شاد»، نسبت به ثبت نمرات اقدام کنند.

پارسا با اشاره به تعیین تکلیف نحوه ارزشیابی دروس کارآموزی و کارورزی هنرستان‌ها تصریح کرد: در صورت عدم فراهم بودن شرایط اجرای حضوری این دروس و بنا بر تشخیص مراجع ذی‌صلاح، ارزشیابی و نمره‌گذاری آنها به‌صورت پروژه‌محور و در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دفتر آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش انجام و نتایج آن توسط هنرآموزان مربوطه ثبت خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در پایان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق، منظم و مسئولانه این فرآیند، گفت: آنچه در این مقطع اهمیت دارد، حفظ کیفیت ارزشیابی، رعایت عدالت آموزشی، استفاده از ظرفیت‌های حرفه‌ای معلمان و اعتماد به مدرسه به‌عنوان کانون اصلی تعلیم و تربیت است؛ از این‌رو، تمامی اقدامات باید در چارچوب ضوابط ابلاغی، با هماهنگی کامل و با محوریت مدرسه انجام شود.