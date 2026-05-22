باشگاه خبرنگاران جوان - آموزش و پرورش استان سمنان اعلام کرد: امتحانات خراد ۱۴۰۵ با رویکرد حفظ سلامت روان، سنجش عادلانه دانش‌آموزان در مقایسه با سایر استان‌ها و احترام به دیدگاه مردم، به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

این اداره‌کل در اطلاعیه خود آورده است: همان‌گونه که مستحضرید، اولویت اصلی نظام تعلیم و تربیت، ارتقای کیفیت آموزشی و برگزاری ارزشیابی‌های دقیق و استاندارد در محیطی است که بهترین بستر را برای سنجش علمی دانش‌آموزان فراهم آورد. بر همین اساس، ستاد امتحانات استان، پس از اخذ تاییدیه از مراجع ذیصلاح - بویژه شورای تامین استان- با هدف تعمیق یادگیری و رعایت عدالت آموزشی، تمامی تمهیدات لازم را با تدوینِ بی نقص‌ترین دستورالعمل در سطح کشور، برای برگزاری حضوری آزمون‌های خردادماه پیش‌بینی کرده بود.

با این وجود، «نظام تعلیم و تربیت» همواره خود را ملزم به تعامل و پاسخگویی به مطالبات به‌حق جامعه مخاطب می‌داند. در روز‌های اخیر، دغدغه‌های مطرح شده از سوی اولیای محترم، تعدادی از فرهنگیانِ فرهیخته و دانش‌آموزان عزیز استان با دقت مورد بازبینی و تحلیل قرار گرفت.

اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان، اگرچه با باور قلبی به اثربخشی بیشتر آزمون‌های حضوری در فرایند آموزش، همچنان برگزاری حضوری را روشی استاندارد و ارجح می‌داند، اما به احترام مطالبات شما عزیزان و با هدف کاهش فشار روانی و ایجاد آرامش بیشتر برای دانش‌آموزان در آستانه آزمون‌های پایانی، تصمیم به تغییر رویکرد، اتخاذ نمود.

بدین‌وسیله اعلام می‌دارد که امتحانات خردادماه سال جاری در تمامی مدارس استان سمنان، به‌صورت غیرحضوری (مجازی) برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است که این تصمیم با در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی و با هدف هم‌راستایی با شرایط و استاندارد‌های حاکم بر سایر استان‌ها، با مشورت جمعیِ استانی، اتخاذ گردیده، تا اطمینان حاصل شود که دانش‌آموزان عزیز استان سمنان نیز در فرایند سنجش علمی، از شرایط مشابه و عادلانه‌ای نسبت به سایر دانش آموزان در سطح ملی برخوردار باشند.

شیوه برگزاری و جزئیات فنی به‌زودی از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی اداره کل و واحد‌های آموزشی به اطلاع دانش‌آموزان و اولیای محترم خواهد رسید.

امید است این تصمیم که با هدف همراهی با خواسته‌های شما عزیزان و علی‌رغم میل باطنی به حفظ فرآیند‌های آموزشی حضوری اتخاذ شده است، فضای آرام و مطلوبی را برای سنجش علمی دانش‌آموزان فراهم آورد. از همراهی و سعه‌صدر همه شما بزرگواران سپاسگزاریم.

منبع: روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان