باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - امشب هم خیابان ها و میادین اصلی قم میعادگاه عاشقان ولایت و انقلاب بود. خیل عظیم مردم ولایتمدار قم از نقاط مختلف شهر در چله سوم «بعثت»، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب و رهبری تجدید میثاق کردند.

جمعیتی که با در دست داشتن پرچم‌های سه‌رنگ ایران و تصاویر رهبر معظم انقلاب، یکصدا شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر می‌دادند. حضور خانواده‌ها، جوانان، نوجوانان و حتی کودکان، صحنه‌های ماندگاری از همبستگی ملی را رقم زد.

محور اصلی این تجمع، لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب و تأکید بر تداوم حضور در صحنه بود. مردم قم با این حضور حماسی، پیام روشنی به دشمنان دادند:ما تا پای جان پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌ایم و هرگز از مسیر ولایت خارج نخواهیم شد.