وزیر امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران به رغم سوء ظن شدید به آمریکا، با رویکردی مسئولانه و با جدیت تمام وارد روند دیپلماتیک شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد جمعه شب یکم خرداد ۱۴۰۵، در گفت وگوی تلفنی، آخرین وضعیت منطقه و روند تحولات مرتبط با دیپلماسی میان ایران و آمریکا با میانجی گری پاکستان مورد تبادل نظر قرار گرفت.

در این گفت وگوی تلفنی همچنین راجع به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه وضعیت منطقه خلیج فارس و دریای عمان، تبادل نظر شد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تبیین آخرین وضعیت روند دیپلماتیک موجود برای خاتمه جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران، سوابق بدعهدی آمریکا خصوصا خیانت‌های مکرر به دیپلماسی و تجاوز نظامی علیه ایران به همراه موضع‌گیری‌های ضد و نقیض و زیاده‌خواهی‌های مکرر را عامل اخلال در روند گفت‌و‌گو‌ها به میانجی‌گری پاکستان دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به رغم سوء ظن شدید به آمریکا، با رویکردی مسئولانه و با جدیت تمام وارد این روند دیپلماتیک شده و برای رسیدن به نتیجه معقول و عادلانه تلاش می‌کند.

در این تماس تلفنی همچنین راجع به مباحث کنفرانس بازنگری معاهده عدم اشاعه که در نیویورک در حال برگزاری است، گفت‌و‌گو شد.

دبیر کل سازمان ملل متحد نیز با نفی توسل به زور علیه حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورها، بر ضرورت پایبندی به اصول منشور ملل متحد و استفاده از راه‌های دیپلماتیک به منظور برقراری صلح و ثبات در منطقه تاکید کرد.

