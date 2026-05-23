باشگاه خبرنگاران جوان: پریسا بهرامی- حسین رحیمیان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۲۱۳ اکیپ مشترک بازرسی، هزار و ۴۲۹ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی سطح استان انجام دادند که به‌طور متوسط روزانه هفت بازرسی ثبت شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با بیان اینکه از مجموع بازرسی‌های صورت گرفته، ۴۲۷ واحد دارای تخلف و ۹۷۰ واحد بدون تخلف شناخته شدند، افزود: بیشترین بازرسی‌ها به ترتیب در اتحادیه‌های نانوایان با ۲۵۶ مورد، خواربارفروشان با ۱۸۸ مورد، مرغ و ماهی با ۱۲۵ مورد، سوپرمارکت‌ها با ۱۱۴ مورد و میوه و سبزی با ۷۷ مورد انجام شده است.

رحیمیان در بخش دیگری از سخنان خود به آمار پرونده‌های تشکیل شده اشاره کرد و گفت: در حوزه کالا و خدمات ۹۲۵ پرونده و در بخش قاچاق کالا و ارز ۶۶۳ پرونده تشکیل شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۲۱ پرونده مربوط به حوزه بهداشت، دارو و درمان بوده است.

رحیمیان خاطرنشان کرد: این گزارش‌ها از مراجع مختلفی شامل ۵۷۱ گزارش از سازمان صمت، ۲۹۵ گزارش از اتاق اصناف و ۵۹ گزارش از جهاد کشاورزی واصل شده و همچنین ۱۱ گزارش نیز توسط بازرسین افتخاری ثبت شده است.

وی با اشاره به تنوع تخلفات کشف شده، تصریح کرد: گران‌فروشی با ۴۰۲ مورد، عدم درج قیمت با ۲۸۶ مورد، کم‌فروشی با ۱۴۷ مورد و تقلب با ۹۲ مورد، بیشترین فراوانی تخلفات را به خود اختصاص داده‌اند که منجر به پلمب ۳۶ واحد صنفی عمدتاً در رسته نانوایی، مرغ‌فروشی، آهن‌فروشی و سوپرمارکت شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در پایان از صدور احکام محکومیت برای متخلفان خبر داد و گفت: در حوزه کالا و خدمات ۵۵ میلیارد ریال، در بخش قاچاق کالا و ارز ۴۹۵ میلیارد ریال و در حوزه بهداشت و دارو ۷۲۵ میلیون ریال جریمه برای متخلفان تعیین و اعمال شده است.

رحیمیان تأکید کرد: نظارت بر بازار به‌صورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه تخلفی که معیشت مردم را هدف قرار دهد، بدون اغماض برخورد خواهد شد.