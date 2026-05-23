 مدیرکل هواشناسی استان کردستان از افزایش قابل‌توجه میزان بارش‌های سال زراعی جاری و ثبت هوای خنک‌تری از میانگین بلندمدت در اردیبهشت‌ خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی -  رحیم صدیقی با اشاره به تحلیل داده‌های جوی در اردیبهشت‌ماه سال جاری، وضعیت بارش و دمای استان، اظهار کرد: با اعلام اینکه میانگین بارش نقطه‌ای در ۱۰ شهرستان  استان در اردیبهشت‌ماه ۵۸.۳ میلی‌متر بود.

وی افزود: این میزان بارش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴ درصد و در مقایسه با دوره آماری بلندمدت، ۰.۷ درصد افزایش داشت.

مدیرکل هواشناسی کردستان در خصوص وضعیت بارش‌ها از ابتدای سال آبی زراعی (اول مهر ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵) گفت: در این مدت زمانی، متوسط بارش کل استان ۶۳۸.۵ میلی‌متر به ثبت رسیده که رشد ۶۳.۳ درصدی نسبت به سال گذشته و افزایش ۲۸.۹ درصدی نسبت به دوره بلندمدت را نشان می‌دهد.

صدیقی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و افزود: میانگین دمای استان در اردیبهشت‌ماه ۱۳.۴ درجه سانتی‌گراد بود که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۸ درجه و نسبت به دوره بلندمدت ۰.۷ درجه سانتی‌گراد خنک‌تر گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی کردستان، گرم‌ترین و سردترین نقاط استان در ماه گذشته را سروآباد با حداکثر دمای مطلق ۲۸.۷ درجه سانتی‌گراد و زرینه و دهگلان با حداقل دمای مطلق ۰.۹ درجه سانتی‌گراد اعلام کرد.

صدیقی یادآور شد: داده‌ها، نشان‌دهنده سال آبی پربار و شرایط دمایی ملایم‌تر در بهار امسال برای کردستان است.

