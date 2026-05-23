معاون عملیات فرودگاهی استان خوزستان گفت: عملیات ترمیم و بهسازی باند فرودگاه اهواز که در پی تجاوزات اخیر دچار آسیب شده بود، به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - جعفر بروایه، معاون عملیات فرودگاهی اداره کل فرودگاه‌های استان خوزستان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما جزئیات روند بازسازی و ازسرگیری پرواز‌ها را تشریح کرد.

بروایه با اشاره به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های غیرنظامی، اظهار داشت: «فرودگاه اهواز به‌عنوان یک مجموعه کاملاً مسافربری، متأسفانه هدف حملات قرار گرفت و بخشی از باند پروازی آن دچار آسیب شد. از آنجا که باند فرودگاه حیاتی‌ترین رکن عملیات پروازی است، با همت و تلاش شبانه‌روزی متخصصان شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، توانستیم در کمترین زمان ممکن، عملیات ترمیم و بهسازی باند را با بالاترین استاندارد‌ها به پایان برسانیم تا امکان نشست‌وبرخاست هواپیما‌ها فراهم شود.»

اصابت‌های پی در پی حملات هوایی به فرودگاه اهواز؛ تخریب ۵ هواپیمای مسافربری

معاون عملیات فرودگاهی اداره کل فرودگاه‌های استان خوزستان جزئیات تازه‌ای از خسارت‌های وارد شده به فرودگاه اهواز در جریان تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و نیز وضعیت فعلی پرواز‌ها در استان ارائه داد.

بروایه با اشاره به آسیب‌های جدی وارد شده به زیرساخت‌های فرودگاهی در پی حملات رژیم صهیونیستی گفت: متأسفانه در جریان تجاوز اخیر، چندین نوبت فرودگاه اهواز مورد اصابت قرار گرفت. باند فرودگاه آسیب دید و پنج فروند هواپیمای مسافربری در این حملات منهدم شدند که ضرر و زیان سنگینی به بار آورد.

وی با تأکید بر غیرنظامی بودن این فرودگاه افزود: «این هواپیما‌ها مسافربری بودند؛ یعنی ضربه مستقیم به خدمات‌رسانی به مردم وارد شد. رادار فرودگاه نیز مورد اصابت قرار گرفت و تقریباً چهار بار فرودگاه اهواز هدف حملات دشمن صهیونیستی قرار گرفت. این ضربه به زیرساخت‌های مردم بود، چون فرودگاه اهواز نظامی نیست.

بازگشت تدریجی به وضعیت عادی؛ پرواز‌ها از طلوع تا غروب

معاون عملیات فرودگاهی استان خوزستان درباره وضعیت فعلی پرواز‌ها گفت: از ساعت ۷ صبح امروز شاهد انجام نخستین پرواز‌ها بودیم. در حال حاضر پرواز‌های فرودگاه آبادان که از دو هفته پیش برقرار بود، بدون مشکل ادامه دارد و سایر فرودگاه‌های استان نیز به‌تدریج به مدار فعالیت بازمی‌گردند.

وی افزود: «طبق دستور استاندار محترم و با هدف آمادگی کامل برای ایام پیش‌رو، از سوم خردادماه همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر، عملیات پروازی به‌صورت گسترده‌تر دنبال خواهد شد. در شرایط فعلی، پرواز‌ها در بازه زمانی طلوع تا غروب آفتاب (ساعت ۶ صبح الی ۱۹) انجام می‌شود.

بروایه در خصوص همکاری با ایرلاین‌ها بیان کرد: ما برای پذیرش تمام شرکت‌های هواپیمایی آمادگی کامل داریم و خوشبختانه استقبال بسیار خوبی از سوی شرکت‌های هواپیمایی برای بازگشایی مسیر‌ها صورت گرفته است. امروز به‌صورت آزمایشی ۵ پرواز در مسیر‌های تهران و مشهد مقدس انجام شد و پیش‌بینی می‌کنیم در روز‌های آینده، با افزایش تعداد پرواز‌ها در مسیر‌های مختلف، به‌تدریج به روال عادی و برنامه پروازی کامل بازگردیم.

معاون عملیات فرودگاهی استان خوزستان خطاب به همشهریان و مسافران تأکید کرد: همانند گذشته، تهیه بلیت تنها از طریق وب‌سایت‌های رسمی شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌های دارای مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری امکان‌پذیر است و مسافران می‌توانند با اطمینان خاطر از این درگاه‌های معتبر اقدام به خرید بلیت نمایند.

بازگشت فرودگاه آبادان و اهواز به چرخه پرواز

ببایی در ادامه با اعلام خبر خوش برای مسافران خوزستانی تصریح کرد: «فرودگاه آبادان از همان روز اول بازگشایی آسمان کشور فعال بوده است. خوشبختانه امروز فرودگاه اهواز نیز به مدار و چرخه پرواز بازگشت و در هفته آینده، ان‌شاءالله، فرودگاه ماهشهر هم به عملیات پروازی بازخواهد گشت.»

آمادگی کامل برای استقبال از حجاج؛ تشدید اقدامات امنیتی در فرودگاه‌ها

معاون عملیات فرودگاهی اداره کل فرودگاه‌های خوزستان در پاسخ به پرسش درباره وضعیت پرواز‌های حج نیز اعلام کرد: «ما با تمام توان آمادگی پذیرش پرواز‌های حجاج و پرواز‌های بین‌المللی را داریم و این موضوع را به سازمان حج و زیارت اعلام کرده‌ایم. هرچند محدودیت‌هایی از سوی آن سازمان به دلیل زمان‌بندی رفت و برگشت حجاج وجود دارد، اما از لحاظ زیرساخت و سالن خارجی، فرودگاه اهواز کاملاً آماده است.»

وی درباره ارتقای امنیت فیزیکی حریم فرودگاه‌ها نیز توضیح داد: «پس از جنگ تحمیلی سوم، نظارت امنیتی به شدت افزایش یافته است. دوربین‌های مداربسته به شکل چشمگیری توسعه پیدا کرده و دیوار‌های پیرامونی همه فرودگاه‌ها تجدید شده است. همچنین حضور نیرو‌های امنیتی به صورت نامحسوس افزایش یافته تا هم حریم فرودگاه و هم آرامش مسافران عزیز تأمین شود.»

وی در پایان با اشاره به تحولات عمرانی فرودگاه اهواز خاطرنشان کرد: «شنوندگان عزیزی که در سنوات گذشته به فرودگاه تردد داشتند، حتماً تحول عظیم ایجاد شده در فرودگاه اهواز را مشاهده می‌کنند. ما تلاش می‌کنیم از تهدید جنگ به عنوان فرصتی برای نوسازی استفاده کنیم و فرودگاه را مدرن‌تر و مجهزتر از قبل بسازیم.»

گفتنی است فرودگاه‌های استان خوزستان پس از حملات اخیر رژیم صهیونیستی، با وجود خسارت‌های سنگین، در کمترین زمان ممکن به مدار خدمت‌رسانی بازگشته‌اند.