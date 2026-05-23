حادثه مرگبار در یک معدن زغال سنگ در استان شمالی شانشی چین خبرساز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - خبرگزاری دولتی شینهوا و دیگر رسانه‌های چین گزارش دادند که وقوع انفجار در معدن زغال سنگ شهرستان چینیوان، جان ۸۲ نفر را گرفته است.

به گفته مقامات چین، با توجه به شدت بالای انفجار در این معدن زغال سنگ، احتمال افزایش تلفات وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، گمان می‌رود ۲۴۷ کارگر در زمان وقوع حادثه در زیر زمین مشغول به کار بوده‌اند. انفجار در این معدن ساعت ۱۹:۲۹ شامگاه جمعه شب (به وقت محلی) رخ داد.

وقوع این انفجار مرگبار با واکنش رئیس‌جمهور چین شی جین پینگ مواجه شد. شی با صدور فرمانی تأکید کرد که مقامات سراسر کشور باید از این حادثه درس بگیرند، در مورد ایمنی محل کار هوشیار باشند و تلاش‌ها را برای شناسایی و از بین بردن خطرات احتمالی به منظور جلوگیری از حوادث بزرگ تشدید کنند.

رئیس‌جمهور چین همچنین با اشاره به ورود این کشور به فصل سیل، خواستار تقویت آمادگی اضطراری و اقدامات قاطع برای کنترل سیل و امدادرسانی در برابر بلایا برای حفاظت از جان و مال مردم شد.