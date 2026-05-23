مدیر کل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت:به پرونده قاچاق یک هزار و ۹۲۳ تن شکر به ارزش ۸۰۷ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی عجب شیر رسیدگی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - صمد حضرتی گفت:شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و اخذ دفاعیات فرد متخلف، اتهام فروش کالای موضوع قاچاق بدون رعایت ضوابط قانونی را محرز دانسته، متخلف را با احتساب ارزش کالای از دست رفته به پرداخت مبلغ یک هزار و ۶۱۵ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا محکوم کرد.

حضرتی گفت: پرونده این تخلف را سربازان گمنام امام زمان عجل الله فرجه الشریف با رصد فرد متخلف در زمان‌های مختلف و بازرسان اداره صمت با بررسی سامانه جامع تجارت که متوجه سواستفاده فرد متخلف با از کد بازرگانی خود در خرید شکر از بازارگاه و فروش آن با قیمت بالاتر به کارخانجات تولید نبات و یا قند بجای فروش برای مصرف عموم با قیمت مصوب شده بودند به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان عجب شیر ارسال کردند.