مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تحقق تولید سالانه هزار و ۷۵ تن انواع گیاهان دارویی در اراضی کشاورزی این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد پیله فروش مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در سال زراعی گذشته، کشاورزان پرتلاش استان قزوین موفق شدند در سطح دو هزار و ۷۶۹ هکتار از مزارع خود، بیش از هزار و ۷۵ تن انواع گیاهان دارویی را با کیفیت مطلوب تولید و برداشت کنند.

وی افزود: تاکنون ۲۵۰ نوع گیاه دارویی در استان قزوین شناسایی شده که بیشتردر مناطق الموت، آبیک، آوج، بوئین زهرا و مناطق مشابه که تغییر اقلیمی در آن زیاد نباشد کشت می‌شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در میان تنوع گونه‌های کشت شده، محصولاتی نظیر گل محمدی، سماق، گل گاوزبان، اسطوخودوس، کالاندولا، گالگا، بیدمشک، آویشن، زیره سبز، زعفران و موسیر، از بیشترین میزان تولید برخوردارند. این محصولات علاوه بر مصارف دارویی، در صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی نیز کاربرد فراوان دارند.

وی استان قزوین را به عنوان یکی از مراکز مهم و رو به رشد در زمینه تولید گیاهان دارویی در کشور معرفی کرد. این محصولات پس از طی مراحل کاشت، داشت و برداشت، روانه بازار‌های داخلی و خارجی می‌شوند.

پیله فروش، توجه به کشت گیاهان دارویی را از اولویت‌های این سازمان در راستای توسعه کشاورزی پایدار و ارزآور در استان برشمرد و ابراز امیدواری کرد با حمایت از کشاورزان و توسعه روش‌های نوین کشت و فرآوری، شاهد افزایش روزافزون تولید و رونق اقتصادی در این بخش باشیم.

منبع: جهاد کشاورزی قزوین