رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: دیسپچ این مرکز در بازه زمانی ۲۶ اردیبهشت تا یکم خردادماه، پاسخگوی ۵ هزار و ۹۹۵ تماس تلفنی از سوی شهروندان بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- بابک هدائی اظهار کرد: از این تماس ثبت شده ۸۹۷ مورد مشاوره تلفنی به نیازمندان ارائه شد و همزمان یکهزار و ۳۱۱ مأموریت اورژانسی نیز به پایگاههای عملیاتی در سراسر استان ابلاغ و انجام شد.
هدائی ادامه داد، از مجموع مأموریتهای انجامشده، ۴۴۳ مورد به انواع حوادث و ۸۶۸ مورد به انواع بیماریها اختصاص داشته است. در میان موارد بیماری، ۷۳ مأموریت مربوط به بیماریهای قلبی، ۲۵ مورد مربوط به بیماریهای تنفسی، ۱۵ مورد مربوط به بیماری دیابت و ۱۲ مورد نیز مرتبط با بیماریهای مغزی بوده است.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی در پایان افزود، ۳۷۷ تماس با عنوان مزاحمت تلفنی نیز ثبت شده که موجب اشغال خطوط تماس اورژانس و شده است و با تأکید بر اهمیت حفظ خطوط تماس اورژانس برای موارد واقعی و حیاتی، از شهروندان خواستند در استفاده از سامانههای اورژانس نهایت دقت و مسئولیتپذیری را داشته باشند تا امکان امدادرسانی سریع و مؤثر به بیماران و مصدومان فراهم بماند.