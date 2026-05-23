باشگاه خبرنگاران جوان _ در نشست ستاد مراکز لجستیک کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی، اجرای طرح بزرگترین مرکز لجستیک کشور در آذربایجان‌غربی مصوب شد که گامی مهم در توسعه منطقه‌ای و تقویت کریدور‌های ترانزیتی محسوب می‌شود.

این نشست با هدف بررسی فرصت‌های توسعه‌ای آذربایجان‌غربی و تسهیل فرآیندهای اجرایی طرح‌های کلان ترانزیتی و لجستیکی برگزار و در نهایت با اجرای این طرح، گام مهمی در جهت تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک کشور برداشته می‌شود.

براساس این مصوبه، مرکز لجستیک آذربایجان‌غربی با هدف بهره‌گیری از موقعیت استراتژیک مرزی استان و تبدیل آن به قطب ترانزیت و توزیع کالا در منطقه شمال غرب کشور طراحی شده است.

اجرای این طرح منجر به ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای هزاران نفر، افزایش درآمدزایی از محل ترانزیت و تقویت اقتصاد کشور و استان در شرایط کنونی می‌شود.

