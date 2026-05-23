باشگاه خبرنگاران جوان - عباسعلی نوبخت با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری میان شهرداری تهران و شرکت آب و فاضلاب استان تهران، از اجرای برنامهای مشترک برای توسعه استفاده از پساب و تأمین پایدار آب فضای سبز پایتخت خبر داد.
وی اظهار کرد: این تفاهمنامه با هدف کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی، مدیریت تنش آبی شهر تهران و حرکت به سمت استفاده از آبهای نامتعارف در آبیاری فضای سبز منعقد شده است.
مدیرعامل سازمان بوستانهای تهران افزود: بر اساس این تفاهمنامه، شهرداری تهران ۵۳ حلقه چاه را به صورت کامل در اختیار شرکت آب و فاضلاب استان تهران قرار داده است تا از ظرفیت این چاهها برای تأمین آب شرب شهروندان استفاده شود.
مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران ادامه داد: در مقابل، شرکت آب و فاضلاب این امکان را برای شهرداری تهران فراهم کرده است که به تصفیهخانههای جنوب، فیروزبهرام، شهرک غرب، زرگنده، قیطریه، صاحبقرانیه، ششم آب شرب و لواسان ورود کرده و با نصب تجهیزات و پمپگذاری، پساب خروجی این مراکز را برای آبیاری فضای سبز شهری منتقل و استفاده کند.
وی تصریح کرد: هماکنون عملیات انتقال و بهرهبرداری از پساب این تصفیهخانهها در حال انجام است و بخشی از نیاز آبی فضای سبز تهران از این طریق تأمین میشود.
نوبخت با تأکید بر اینکه مدیریت شهری تهران به صورت جدی توسعه استفاده از پساب را دنبال میکند، گفت: سیاست اصلی سازمان بوستانها و فضای سبز، جایگزینی تدریجی منابع زیرزمینی با پساب استاندارد برای آبیاری فضای سبز است؛ چرا که این اقدام نقش مؤثری در حفظ منابع آبی و پایداری محیطزیست شهری خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای انتقال پساب، تکمیل شبکههای آبرسانی فضای سبز و افزایش ظرفیت بهرهگیری از تصفیهخانهها از جمله برنامههای مهمی است که در قالب این تفاهمنامه دنبال میشود تا بتوان بخشی از چالش کمآبی پایتخت را مدیریت کرد.
