رئیس سازمان بازرسی به دستگاه‌ها هشدار داد تعلل در ثبت اموال و اراضی، پیگرد قانونی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ذبیح‌الله خداییان در آیین رونمایی از سامانه "ثبت ادعا" موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با تاکید بر ضرورت تثبیت مالکیت اموال دولتی و عمومی اظهار کرد: مسئولیت حفاظت از منافع مردم و دولت بر عهده دستگاه‌هایی است که باید حافظ اموال عمومی باشند.

وی افزود: از همه مسئولان درخواست داریم از امروز پای کار بیایند و نسبت به تثبیت مالکیت و ثبت ادعا‌های خود در سامانه اقدام کنند، چرا که هرگونه تعلل در این زمینه، مسئولیت قانونی برای مدیران به همراه خواهد داشت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نقش اجرای قانون در مقابله با فساد و ایجاد امنیت حقوقی گفت: بخشی از این موضوع به صیانت از مالکیت دولت و نهاد‌های عمومی بر اموال غیرمنقول بازمی‌گردد و اگر در این زمینه کوتاهی شود، ممکن است حقوق دولت و بیت‌المال تضییع شود.

خداییان تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و نهاد‌های عمومی نباید منتظر تذکر دستگاه‌های نظارتی یا سازمان ثبت بمانند، بلکه باید خودشان پیش‌قدم شده و فرآیند تثبیت مالکیت را پیگیری کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این سخنان در واقع نوعی تذکر به مدیران است تا اقدامات لازم را به موقع انجام دهند، چرا که در صورت بی‌توجهی و تعلل، قطعاً برخورد قانونی و نظارتی با متخلفان صورت خواهد گرفت.

برچسب ها: رئیس سازمان بازرسی کل کشور ، اموال دولتی
خبرهای مرتبط
رئیس قوه قضاییه:
خط‌های سفید و اینترنت‌پرو باید به صورت کامل و جامع تعیین‌تکلیف شود
رئیس سازمان بازرسی: روند تخلیه و انتقال کالاهای اساسی با جدیت پیگیری شود
سامانه ساغر رونمایی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قاتل بانوی خبرنگار در انتظار مجازات قصاص
معتمدیان: تهران حلقه پیوند دیپلماسی همسایگی و همکاری‌های اقتصادی با پاکستان است
۵۴۱ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند
معمای مرگ آتشین زن جوان
سامانه ساغر رونمایی شد
هوای تهران «قابل قبول» است
پایان روزهای حضور زائران در مدینه؛ زائران ایرانی با بدرقه خادمان همگی راهی مکه شدند
رشد ۱۰ هزار و ۸۰۰ نفری مدرسه مجازی هلال در ۱۴ روز / تدریس رایگان بهترین دبیران کشور
تنفس ۲۹ روز هوای مطلوب در تهران طی اردیبهشت
بهره‌برداری از تقاطع ستارخان- چمران شمال؛ تابستان
آخرین اخبار
ستاد حقوق بشر: مصونیت قلمرو دولت بی‌طرف، مشروط به رعایت دقیق تعهدات بین‌المللی است
معمای مرگ آتشین زن جوان
ترافیک سنگین در محور هراز و ورودی‌های تهران/ باران و مه در ارتفاعات فیروزکوه و چالوس
بهره‌برداری از تقاطع ستارخان- چمران شمال؛ تابستان
۵۴۱ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند
هوای تهران «قابل قبول» است
پایان روزهای حضور زائران در مدینه؛ زائران ایرانی با بدرقه خادمان همگی راهی مکه شدند
قاتل بانوی خبرنگار در انتظار مجازات قصاص
سامانه ساغر رونمایی شد
تنفس ۲۹ روز هوای مطلوب در تهران طی اردیبهشت
رشد ۱۰ هزار و ۸۰۰ نفری مدرسه مجازی هلال در ۱۴ روز / تدریس رایگان بهترین دبیران کشور
معتمدیان: تهران حلقه پیوند دیپلماسی همسایگی و همکاری‌های اقتصادی با پاکستان است
آخرین وضعیت زائران تبعی حج تمتع ۱۴۰۵
کاهش چشمگیر حوادث فوتی پایتخت در آخرین هفته اردیبهشت ۱۴۰۵
فعالیت ۷ مرکز عرضه بهداشتی دام زنده در روزهای عرفه و عید قربان در تهران
جاده چالوس از ساعت ۱۴ امروز به سمت شمال مسدود می‌شود
ورود محموله‌های کمک‌های بشردوستانه عراق، ازبکستان و قزاقستان به کشور