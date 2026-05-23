باشگاه خبرنگاران جوان - ذبیح‌الله خداییان در آیین رونمایی از سامانه "ثبت ادعا" موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با تاکید بر ضرورت تثبیت مالکیت اموال دولتی و عمومی اظهار کرد: مسئولیت حفاظت از منافع مردم و دولت بر عهده دستگاه‌هایی است که باید حافظ اموال عمومی باشند.

وی افزود: از همه مسئولان درخواست داریم از امروز پای کار بیایند و نسبت به تثبیت مالکیت و ثبت ادعا‌های خود در سامانه اقدام کنند، چرا که هرگونه تعلل در این زمینه، مسئولیت قانونی برای مدیران به همراه خواهد داشت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نقش اجرای قانون در مقابله با فساد و ایجاد امنیت حقوقی گفت: بخشی از این موضوع به صیانت از مالکیت دولت و نهاد‌های عمومی بر اموال غیرمنقول بازمی‌گردد و اگر در این زمینه کوتاهی شود، ممکن است حقوق دولت و بیت‌المال تضییع شود.

خداییان تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و نهاد‌های عمومی نباید منتظر تذکر دستگاه‌های نظارتی یا سازمان ثبت بمانند، بلکه باید خودشان پیش‌قدم شده و فرآیند تثبیت مالکیت را پیگیری کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این سخنان در واقع نوعی تذکر به مدیران است تا اقدامات لازم را به موقع انجام دهند، چرا که در صورت بی‌توجهی و تعلل، قطعاً برخورد قانونی و نظارتی با متخلفان صورت خواهد گرفت.