روز سوم از رقابت‌های قهرمانی تکواندو آسیای مغولستان با تک نشان طلای ارزشمند مهدی حاجی موسایی همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سومین روز از بیست و هفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا امروز شنبه دوم خرداد ماه با برگزاری مبارزات اوزان ۶۳- و ۸۷- کیلوگرم آقایان، ۵۳- و ۶۷- کیلوگرم بانوان برگزار شد که حاصل تلاش شش تکواندوکار کشورمان کسب یک مدال ارزشمند طلا توسط مهدی حاجی موسایی بود.

نتایج دیدار‌های نمایندگان ایران به شرح ذیل است:

وزن ۶۳- کیلوگرم/ مهدی حاجی موسایی

حاجی موسایی دور نخست استراحت داشت؛ سپس به دیدار «رافائل کدسی» از لبنان رفت و پیروز شد. وی سپس «هوانگ کفن» از چین را در دو راند شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد. حاجی موسایی در دور نیمه نهایی مقابل «جون جانگ» قهرمان پرافتخار و نام آور تکواندو کره جنوبی در جهان و المپیک پیکار کرد و موفق شد در دیداری یک طرفه و تماشایی دو بر صفر پشت سر بگذارد و نشان طلا را بر گردن بیاویزد. در این وزن ۲۴ نفر شرکت کردند.

وزن ۸۷- کیلوگرم/ محمدحسین یزدانی - علی احمدی

محمد حسین یزدانی ابتدا با «امید سهاک» از افغانستان مبارزه کرد و دو بر صفر پیروز شد، سپس مقابل «منگ» از چین قرار گرفت و با واگذاری نتیجه در دو راند باخت و حذف شد. در سمت دیگر جدول علی احمدی قرار داشت؛ وی دور نخست با «وو هئوک پارک» قهرمان جهان و گرندپری از کره جنوبی مبارزه کرد و باخت و حذف شد. در این وزن ۱۵ تکواندوکار حضور داشتند.

وزن ۵۳- کیلوگرم/مبینا نعمت زاده

مبینا نعمت زاده تنها نماینده ایران در این وزن با حضور ۱۸ تکواندوکار دور نخست استراحت کرد سپس با «مرامات» از تایلند دیدار کرد و پیروز شد، اما برابر «یئون سئو» نماینده کره جنوبی توفیقی در پیروزی نداشت و حذف شد.

وزن ۶۷- کیلوگرم/ فرشته فتحی - ساغر مرادی

در این وزن فرشته فتحی و ساغر مرادی با حضور ۱۸ تکواندوکار در یک سمت جدول قرار داشتند. فرشته فتحی ابتدا با «جیانی شینگ» از چین دیدار کرد و باخت. سپس همین حریف چینی با ساغر مرادی رو به رو شد که در دیدار اول مقابل ساغر مرادی با «چاریوان» از تایلند به برتری رسیده بود. مرادی که به دعوت اتحادیه تکواندو آسیا در این مسابقات حاضر بود برابر شینگ باخت و حذف شد. 

تا به اینجا تیم ایران توسط آرین سلیمی، ابوالفضل زندی، مهدی حاجی موسایی و امیرسینا بختیاری صاحب ۴ نشان طلا شده و یاسین ولی زاده نیز نقره کسب کرده است.

