باشگاه خبرنگاران جوان _ حیدر دشتیپور اظهار کرد که از مجموع ترددهای ثبت شده در بازه زمانی فروردین و اردیبهشت سال جاری، ۱۸۸ هزار و ۷۱۵ نفر را زائران و مسافران ایرانی تشکیل داده است.
وی با اشاره به جایگاه مرز مهران به عنوان دروازه اصلی تردد مسافران و زائران ایرانی و غیرایرانی افزود که در این بازه زمانی ۱۳۵ هزار و ۵۵۷ نفر از مسافران عبوری را اتباع بیگانه تشکیل دادهاند که نشاندهنده تداوم استقبال از این گذرگاه است.
آمادهسازی مرز مهران برای استقبال از زائران عرفه
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام با اشاره به نزدیک شدن روز عرفه و پیشبینی حضور گسترده زائران برای تشرف به کربلای معلی گفت: با توجه به اهمیت این مناسبت همه امکانات خدماتی و رفاهی گذرگاه مرزی مهران بازبینی و برای میزبانی شایسته از زائران آمادهسازی شده است.
دشتیپور بیان کرد: زیرساختهای پایانه از جمله مساجد، نمازخانهها، دستگاههای آبسردکن، سامانههای سرمایشی و امکانات بهداشتی به طور کامل تجهیز و سرویس شدهاند تا رفاه و آسایش زائران در هوای گرم منطقه فراهم باشد.
وی با بیان این که میانگین تردد روزانه از این پایانه مرزی حدود ۱۰ هزار نفر است، یادآور شد با هماهنگی شرکتهای حملونقل مسافر، برنامهریزی لازم برای انتقال زائران انجام شده و ناوگان اتوبوسی مورد نیاز نیز در پایانه مستقر خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام اضافه کرد ایام عرفه فرصتی مغتنم برای آمادگی و سنجش ظرفیتها به منظور میزبانی مطلوب از زائران در ایام محرم و همچنین پیادهروی بزرگ اربعین حسینی است.
مرز مهران، شاهراه اصلی تردد به عتبات عالیات
دشتیپور در ادامه با اشاره به اهمیت راهبردی گذرگاه مرزی مهران افزود که ارتقای زیرساختهای جادهای و رفاهی و تداوم خدماترسانی مطلوب، همواره در اولویت برنامههای ادارهکل راهداری استان قرار دارد و تلاش میکنیم روند تردد زوار در ایام پیشرو با آسانی و ایمنی انجام شود.
وی یادآور شد که سال گذشته با ثبت تردد هفت میلیون و ۹۵۸ هزار مسافر و زائر، برگ زرینی در کارنامه این گذرگاه بینالمللی ثبت شد که اهمیت کلیدی مرز مهران در جابهجایی زائران عتبات عالیات را به اثبات رساند.
مرز بینالمللی مهران در ۹۰ کیلومتری جنوبغربی شهر ایلام، مهمترین کانون رفت و آمد زائران و گردشگران مذهبی میان ایران و عراق به شمار میرود.
در شرایط عادی، روزانه نزدیک به ۲۰ هزار زائر ایرانی و عراقی از این گذرگاه مرزی رفتوآمد میکنند.
امنیت بالا، نزدیکی به شهرهای زیارتی عراق و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد، از مهمترین عاملهای استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به این کشور همسایه است.
مهران هر سال در روزهای اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است، به گونهای که سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بینالمللی گذر کردند.
منبع ایرنا